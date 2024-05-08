أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بمكتبه في الإمارة، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة أن مهمة الحج تُعد أولوية قصوى على مستوى الدولة وكافة أجهزتها في ظل متابعة القيادة الرشيدة – أيدها الله – وتوجيهاتها المستمرة للتسهيل على ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء مفعمة بالسكينة والهدوء والطمأنينة، مقدما شكره لمعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية وكافة العاملين في منظومة النقل على جهودهم واستعداداتهم لتقديم خدمات متميزة تترجم حجم الرعاية بالحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما.

واطّلع سمو الأمير سلمان بن سلطان، على استعدادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وجاهزية كافة قطاعاتها، حيث خصصت المنظومة أكثر من 7,700 رحلة جوية بالإضافة إلى استقبال الحجاج عبر ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري، كما وفرت كافة الخدمات والسبل لتيسير تنقلهم منذ وصولهم للمملكة وحتى مغادرتهم.

وشهد اللقاء استعراض دور منظومة النقل ضمن الجهات الممكنة والإسهام في خدمة ضيوف الرحمن التي تعمل على توفير كافة وسائل النقل، وتهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إلى تمكين العديد من القطاعات وتحقيق مستهدفاتها، متضمنة “برنامج ضيوف الرحمن” ومستهدفات الحج والعمرة، حيث يتحقق ذلك من خلال توفر شبكة طرق على مستوى عالٍ بالإضافة لتهيئة المطارات ورفع الطاقة الاستيعابية وتوفير أنماط نقل متعددة.

من جهته، قدّم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه ومتابعته لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، وحرص سموه الدائم على سلامة وأمن الحجاج، مشيرًا إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستبذل الغالي والنفيس لتحقيق ذلك.