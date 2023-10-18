أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق ووكلاء إمارات مناطق المملكة المساعدين

المناطق-واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق رائد بن سليمان الخراشي، ووكلاء إمارات مناطق المملكة المساعدين لشؤون الحقوق، وذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور إبراهيم بن سليمان آل رزحان.

ورحّب سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالجميع، كما اطّلع سموه على أبرز نتائج وتوصيات اجتماع الوكلاء المساعدين لشؤون الحقوق الذي استضافته إمارة المنطقة، مشيداً بالأعمال التي تضطلع بها وكالات الحقوق في إمارات المناطق والجهات المعنية بتطبيق الأنظمة والإجراءات الحقوقية بالإضافة إلى استثمار كافة التقنيات والإمكانيات التي تعزز الجوانب الحقوقية التي كفلها النظام للمواطن والمقيم والزائر.

وخلال اللقاء، اطّلع الأمير فيصل بن سلمان، على محاور وأهداف ملتقى الحقوق الثالث المصاحب للاجتماع وما يتضمنه من جلسات وأوراق علمية وموضوعات ذات صلة بالجانب الحقوقي.

وفي ختام اللقاء، قدّم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق رائد الخراشي، عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على الرعاية والعناية التي حظي بها اجتماع وكلاء شؤون الحقوق بإمارات المناطق بالإضافة إلى الملتقى المصاحب، بما يتواءم مع الأدوار الحقوقية التي تؤديها وكالات شؤون الحقوق وفق الأطر العامة للنظام.