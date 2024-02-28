أمير منطقة المدينة المنورة يقلد مساعد مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة

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قلّد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة بمكتبه في الإمارة، مساعد مدير شرطة المنطقة لشؤون الأمن، اللواء أديهم بن مطني بن دليم بن براك، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبه لواء.

وهنأ سموه اللواء أديهم بن براك بهذه المناسبة، مُتمنياً له المزيد من التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

من جهته، عبر مساعد مدير شرطة المنطقة لشؤون الأمن، عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الترقية، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما ومتابعتهما لجميع القطاعات الأمنية على مستوى المنطقة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقه وزملاءه في خدمة الدين والملك والوطن.