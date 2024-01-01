أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي أهالي المنطقة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم، جمعاً من المواطنين والمسؤولين الذين قَدِموا للسَلام على سموهما، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير المنطقة.

وفي بداية اللقاء، صافح سمو أمير منطقة المدينة المنورة أصحاب الفضيلة والمعالي والأهالي الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات على الثقة الغالية، راجين له التوفيق والسداد ، كما أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لسمو الأمير فيصل بن سلمان، على الدعم والاهتمام الذي حظيت به المنطقة خلال فترة إمارته لها.

ونقل الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لأهالي منطقة المدينة المنورة.

كما رحّب سمو الأمير سلمان بن سلطان بالمهنئين، معرباً عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، داعياً الله أن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر والجميع لما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

ووجّه سموه حديثه لأهل المدينة المنورة حيث قال: سأعمل معكم -بـإذن الله- على إكمال مسيرة البناء تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في هذه المدينة المباركة التي تعيش نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات في إطار العناية والرعاية التي توليها الدولة للحرمين الشريفين والمدينتين المقدستين، مشيداً بما حققه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان من إنجازات ونجاحات متلاحقة خلال السنوات الماضية وساهمت في تعزيز النهضة التنموية لمنطقة المدينة المنورة، متمنياً لسموه التوفيق والسداد.