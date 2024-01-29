أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي القنصل العام الإيراني بجدة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمكتبه في الإمارة اليوم، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدة حسن زرنكار.

وخلال اللقاء، رحّب سموه، بزيارة القنصل الإيراني بجدة، ومرافقيه, متمنياً لهم طيب الإقامة بمنطقة المدينة المنورة.

من جهته نوه القنصل الإيراني، بالرعاية الكريمة والخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين لضمان راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن وزوار مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وقد جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.