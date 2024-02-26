أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه بالإمارة، معالي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، اطّلع سموه على ملامح الخطة الإستراتيجية للشؤون الدينية، إضافة إلى الاستعدادات لشهر رمضان المبارك 1445هـ والخطة التشغيلية التي تشمل الاهتمام برسالة الأئمة والمؤذنين وتفعيل الحلقات العلمية وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال بما يسهم في إثراء التجربة الدينية لزوار الحرمين الشريفين، وبما يمكّنهم من أداء عباداتهم في أجواء إيمانية وفق المقتضى الشرعي والهدي النبوي.

وأشاد الأمير سلمان بن سلطان، بالأدوار التكاملية التي تؤديها الجهات الحكومية كافة لخدمة زوار مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في ظل عناية الحكومة الرشيدة للحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما، وجهود رئاسة الشؤون الدينية في تطوير الرسالة التوجيهية والإرشادية وإيصالها وفق ما جاء في الكتاب الكريم والسنة النبوية.

من جهته، قدّم رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه، على دعمهما ومتابعتهما لأعمال ومهام الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، داعياً المولى أن يجزل المثوبة للقيادة الرشيدة على رعايتها واهتمامهما وخدمتها للحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.