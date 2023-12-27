أمير منطقة تبوك: الخطاب الملكي تأكيد للنهج القويم للمملكة داخلياً وخارجياً

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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال سمو أمير منطقة تبوك : إن الخطاب الملكي اتسم بالشمولية, وجاء تأكيداً للنهج القويم للمملكة في سياساتها الداخلية والخارجية وإيضاح مكانة المملكة العربية السعودية محلياً وإقليمياً ودولياً وثقلها السياسي وسياستها الحكيمة التي ترتكز على التمسك بالثوابت الوطنية.

وأضاف سموه: إن الخطاب الملكي الكريم اشتمل على معانٍ عميقة ورصد لأهم المنجزات التي تحققت خلال العام المنصرم وجسد الرؤى الحكيمة والطموح الكبير والنظرة المستقبلية لعلو ورفعة وعز الوطن والمواطن، وبما يسهم في تنمية المواطن ويحقق الحياة الكريمة، والمضي على طريق التنمية والتطوير وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م الهادفة إلى دفع مسيرة التحول الاقتصادي ورفع مستوى جودة الحياة.

وفي ختام تصريحه دعا سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.