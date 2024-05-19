أمير منطقة تبوك ونائبه يواسيان مدير مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بالمنطقة بوفاة والدته

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واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك ، مدير مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بمنطقة تبوك محمد بن عبدالحفيظ النبهاني في وفاة والدته -رحمها الله-.

وأعرب سموهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما ، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب النبهاني عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على هذه اللفتة غير المستغربة من سموهما التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناتهم.