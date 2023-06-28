أمير منطقة تبوك يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

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تقدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك التي أٌديت في مصلى العيدين بمدينة تبوك.

وأم المصلين رئيس المحكمة الجزائية بتبوك إمام وخطيب جامع الوالدين الشيخ جابر بن علي الحربي، الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه وتكبير الله سبحانه.

وقال: ‏هنيئا لكم ما أصبحتم فيه من توحيد وطاعه وامن وعافية وكفاية وغنى ومحبة واجتماع وعيد وسرور هذا يوم عيدكم وفرحكم وموسم حجكم و تقبل الله منكم الطاعات وأدام عليكم المسرات وأعاده هذا العيد علينا وعليكم وعلى المسلمين بالخير والعافية والبركات والعز والتمكين.

وتحدث ناصحاً بأن اليوم يوم عيدكم وفرحتكم البسوا أجمل ثيابكم وانشروا الفرحة على وجوه من حولكم وصلوا ارحامكم وجيرانكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وتعاهدوا زيارة مرضاكم وتصدقوا واحفظوا السنتكم واحرصوا على تربية ابنائكم وبناتكم وكونوا لهم قدوة حسنة وأكثروا لهم الدعاء بالصلاح لتزين حياتكم وحياتهم وأنتم أيها الأبناء اتقوا الله في والديكم أطيعوهم كما امركم ربكم فالبر بالوالدين واجب عليكم وهو سبب التوفيق والنجاح في دنياكم واخراكم.

وفي ختام خطبته قدم الحربي للمصلين مايسن في الأضحية وشروطها وأحكامها، داعياً الله أن يتقبل من الحجاح حجهم، وأن يتم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لباس الصحة والعافية ، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين.