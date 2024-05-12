أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج غداً

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يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، في مكتبه بالإمارة غداً الإثنين ، اجتماع لجنة الحج بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.

وسيتم خلال الاجتماع الاطلاع على استعدادات الإدارات المعنية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، ومدى جاهزية كل إدارة والتأكيد على حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – إلى تسهيل إجراءات قدوم حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات اللازمة لهم.