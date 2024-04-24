أمير منطقة تبوك يتسلم شهادة اعتماد تبوك مدينة صحية من معالي وزير الصحة

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم ، شهادة اعتماد تبوك مدينة صحية من معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بعد استيفائها معايير منظمة الصحة العالمية، وذلك نظير اجتيازها لـ80 معياراً من معايير منظمة الصحة العالمية، حيث تجاوزت مدينة تبوك الصحية التقييم النهائي وحصلت على شهادة الاعتماد الدولية، وذلك لما تميزت به من حدائق وأماكن ممارسة رياضة المشي وتعزيز الصحة من خلال المدارس ومراكز الرعاية الاولية.

ورفع سمو أمير منطقة تبوك الشكر والعرفان باسمه ونيابةٍ عن أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما تشهده منطقة تبوك وسائر باقي مناطق المملكة من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات ،منوهاً سموه بما ماتوليه القيادة الحكيمة – أيدها الله – من عناية واهتمام للقطاع الصحي والتي جعلت صحة الإنسان أولى اهتماماتها وكذلك توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، مثنياً سموه على جهود العاملين بوزارة الصحة بقيادة معالي وزير الصحة .

عقب ذلك كرم الأمير فهد بن سلطان أعضاء اللجان بالمنطقة والتي شاركت في تحقيق مدينة تبوك هذا المنجز .

واستعرض معالي وزير الصحة أمام سمو أمير المنطقة المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة بالمنطقة والبالغ تكلفتها أكثر من 78 مليون ريال.

معرباً معاليه عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته المستمرة لتحسين وتطوير أداء القطاع الصحي في المنطقة.