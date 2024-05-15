أمير منطقة تبوك يتفقد مبنى مجلس المنطقة وقاعة المؤتمرات ‎

المناطق_تبوك

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم ، سير العمل بمبنى مجلس المنطقة وقاعة المؤتمرات بمدينة تبوك، وكان في استقباله لدى وصوله مقر المبنى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك ووكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني والأمين العام لمجلس المنطقة الدكتورة خلود بنت محمد الخميس.

‎و اطلع سموه على مختلف الأقسام بالمبنى مستمعًا سموه لشرح عن المبنى وما يتضمنه من إدارات وأقسام، وقاعة مؤتمرات، وصالة اجتماعات ومحاضرات ، إضافة للخدمات والمرافق العامة التي سيتم تجهيزها بأحدث التجهيزات.

‎ونوه أمير منطقة تبوك في ختام الجولة بما شاهده من نسب إنجاز في المشروع، مؤكداً ضرورة العمل الجاد لتقديم كل ما فيه خدمة الوطن والمواطن إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة-رعاها الله -.

‎وأضاف: “هذا المبنى بما فيه من مكونات ليس لمجلس المنطقة فحسب، بل لاحتواء جميع الأنشطة والفعاليات التي تهم أبناء وبنات المنطقة.