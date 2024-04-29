أمير منطقة تبوك يدشن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك ، فعاليات أسبوع البيئة التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، تحت شعار “تعرف بيئتك ؟”، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتحفيز العادات والسلوكيات الحميدة التي تشجع على حماية البيئة ورعايتها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقدّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس هزاع الرويلي ، شرحاً عن الفعاليات التي تستمر حتى 4 مايو المُقبل، وتشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعية والتشجيرية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، إلى جانب إقامة أركان توعوية في المجمعات التجارية، بالإضافة إلى العروض التفاعلية، والأفلام الوثائقية للتعريف بمراكز البيئة في المملكة، وتوزيع الهدايا والشتلات وإقامة ركنًا خاصًا للأطفال وتحفيزهم على تبنّي سلوكيات بيئية صحيحة، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن فرع الوزارة بالمنطقة قدّم أكثر من (14) مبادرة مختلفة في جميع المحافظات، تشمل مبادرات التشجير وتوزيع الشتلات، وتنظيف الشواطئ، وغيرها؛ للإسهام في تطوير الخدمات المقدمة لحماية البيئة، ورفع مستوى الثقافة البيئية لتعزيز دور كل فرد في المجتمع كمشارك في حماية البيئة ومنع التلوث.

وأكد سمو أمير منطقة تبوك على أهمية أسبوع البيئة وتكثيف الجهود لتحقيق المزيد من المبادرات للمحافظة على الغطاء النباتي وحماية البيئة ، منوهاً سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -من رعاية واهتمام بحماية البيئة والعمل على تنميتها واستدامتها، وفقًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 .

من جانبه أعرب المهندس الرويلي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على دعمهم ومتابعتهم لكافة أعمال وبرامج ومبادرات الفرع بالمنطقة