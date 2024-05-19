‎أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء المجلس.

واطلع سموه خلال الاجتماع على تقرير أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية ، الذي استعرض من خلالها المبادرات والمشاريع التي قامت بها الجمعية ، إضافة إلى الاعمال الجاري تنفيذها حالياً .

كما اطلع على التقرير المالي للجمعية , مشيداً سموه بما يحظى به القطاع الخيري من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله – لخدمة المواطن في شتى المجالات.

بعد ذلك ناقش المجلس عددا من النقاط المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدد من القرارات.