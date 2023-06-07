أمير منطقة تبوك يرعى حفل تكريم الدفعة الـ 29 لخريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

المناطق_تبوك

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بالمنطقة مساء أمس، احتفال مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك بتخريج الدفعة الـ 29 من طلابها لهذا العام، البالغ عددهم 253 طالباً وطالبة، وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المدارس، المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري, ومديرو المراحل الثانوية والمتوسطة والابتدائية بالمدارس.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الطالب علي الغامدي خلال الاحتفال قصيدة شعرية ترحيبية بسمو الأمير، كما قدَّم مجموعة من أطفال المدارس فقرة استعراضية بعنوان ” نيوم واجهة المستقبل “.

عقب ذلك ألقى المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز إبراهيم بن حسن الُعمري كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل للمدارس والتعليم بالمنطقة، وعلى رعاية سموه حفل تخريج المدارس للدفعة 29 من الطلاب والدفعة 28 من الطالبات، ومشاركة أبنائه فرحة تخرجهم، ليكون دافعا لهم لمواصلة العلم والتميز والانخراط في سوق العمل، مؤكداً أن المدارس أصبحت نموذجاً مميزاً لمدارس عصرية متقدمة، استفادت من التقنية الحديثة في تطبيق كل الطرق والأساليب الحديثة في التعليم، انعكس أثره على الطلاب والطالبات.

ثم شاهد سموه والجميع بعد ذلك عرضًا مرئيًا عن إنجازات المدارس خلال العام الدراسي الحالي, كما قدم فريق الروبوت بالمدارس فقرة بعنوان ” قصة إنجاز “.

فيما ألقى الطالب فارس الشمراني والطالبة جنا الخريصي كلمة الخريجين باللغة العربية والطالبتان سارة العمري ولمار إبراهيم باللغة الإنجليزية، حيث رحبوا بسمو أمير منطقة تبوك، معربين عن شكرهم لسموه على رعايته لحفل التخرج، مشيرين إلى أن المدارس حققت هذا العام إنجازات على المستوين الوطني والعالمي، داعين المولى أن يوفق الخريجين في مسيرتهم العلمية والعملية ، لما فيه خدمة هذا الوطن المعطاء, ثم بدأت مسيرة الخريجين والخريجات .

وفي نهاية الحفل كرَّم الأمير فهد بن سلطان المتفوقين من الخريجين والخريجات، مهنئاً إياهم بمناسبة تخرجهم، مؤكداً سموه أن التهنئة للجميع للأبناء والبنات والمعلمين والمعلمات ولمدارس الملك عبدالعزيز التي حصدت العديد من الجوائز العالمية في عامها الدراسي المنصرم، وقال سموه: التهنئة للجميع ولما وصلوا إليه من تعليم وتفوق، وهذا هو الهدف من هذه المدارس، أن تظهر متفوقين ومتميزين .

بعدها التقطت الصور التذكارية مع الخريجين، كما تسلَّم سموه بهذه المناسبة هديةً تذكاريةً من المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وجمع من أولياء أمور الطلاب والطالبات.