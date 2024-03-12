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أمير منطقة تبوك يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة

12 مارس 2024 - 4:35 مساءً
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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظهما الله – ، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة (إحسان) ، مساء الجمعة القادم وتستمر حتى نهاية شهر رمضان ‬المبارك.

 

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وقال إن الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري تأتي امتدادًا لما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – أيدهما الله – لكل ما يسهم ويدعم برامج العمل الخيري في هذا الوطن وتعظيم أثره، خصوصًا في هذا الشهر الفضيل.

 

 

مشيراً سموه إلى ما تحظى به منصة إحسان من دعم واهتمام سمو ولي العهد -حفظه الله- لتعزيز الدور الريادي للمملكة في الأعمال الخيرية والإنسانية.

 

 

وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه ورخاءه.

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12 مارس 2024 - 4:35 مساءً
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