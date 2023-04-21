أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

المناطق- تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي اليوم, المواطنين ورؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك، وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

ورفع سمو أمير منطقة تبوك أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهم الله – والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وأشار سموه خلال الاستقبال إلى النهضة التنموية التي تعيشها محافظات المنطقة وما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030، التي يشرف عليها سمو ولي العهد – أيده الله – شخصياً ، ومنها مشروعات (نيوم والبحر الأحمر وأمالا والديسة ) من فرص عمل لأبناء وبنات محافظات المنطقة، وما ستحدثه هذه المشاريع من نقلة حضارية كبيرة لجميع محافظات المنطقة وما تقدمه من برامج وفرص تعتمد على تنمية الإنسان السعودي وتطوير مقدراته باعتباره الأساس لنهضة البلاد وتحقيق أهدافها التنموية، داعياً سموه المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة -حفظها الله-.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.

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