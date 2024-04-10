أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

المناطق _ واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، بالقصر الحكومي اليوم, رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمع من أهالي المنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك، وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

ورفع سمو أمير منطقة تبوك أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وأشاد سموه بالجهود والإمكانيات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الأعداد المليونية من المعتمرين والمصلين والزائرين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، خلال شهر رمضان المبارك كذلك التنظيم والدقة العالية التي سهلت للمعتمرين والزائرين أداءهم لمناسكهم بطمأنينة ويسـر، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، منوهاً بما تعيشه المملكة من ازدهار ونمو ولله الحمد في مختلف المجالات، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها وأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة.

وتناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.