أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، بالقصر الحكومي اليوم، رؤساء وقضاة المحاكم ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وأهالي المنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة، ناقلاً للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً سموه للجميع التوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير ، حامدًا المولى تعالى أن مّن على الحجيج بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، منوهاً سموه بما يلقاه ضيوف الرحمن من خدمات جليلة سخّرتها الحكومة الرشيدة – أيدها الله – لحجاج بيت الله الحرام , مؤكداً سموه حرص القيادة على تقديم أرقى الخدمات للحجاج والتي جعلت من أولوياتها العناية بالأماكن المقدسة والحج, وأشاد سمو أمير منطقة تبوك خلال الاستقبال بجهود العاملين والعاملات بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار من مختلف القطاعات وكذلك المتطوعين والمتطوعات معرباً سموه عن فخره واعتزازه بما يقدمونه من أعمال جليلة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ حالة عمار ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.