أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

ونوّه سموه بالنجاح الكبير في موسم حج هذا العام الذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بالتوجيهات الكريمة والمتابعة والإشراف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, مشيدًا بالجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

وتناول سموه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في شتى المجالات, سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة – أيدها الله -.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.