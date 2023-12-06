أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت تبوك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لمجلس إدارة شركة إسمنت تبوك, بمكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت تبوك يزيد بن خالد الشثري, يرافقه عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي بن محمد القحطاني.

ونوه سموه بما تلقاه الشركات الوطنية بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مستمعًا سموه إلى شرح مفصل عن إنجازات وسير العمل في الشركة خلال الفترة الماضية وكذلك تطوير أنشطتها ومشروعاتها الحالية, مؤكدًا أهمية استمرار الشركة في سعودة وظائفها مما يتيح فرص عمل جديدة للمواطنين في جميع إدارات الشركة، واستقطاب الشباب السعودي المؤهلين في جميع التخصصات.

من جهته أعرب يزيد الشثري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وعلى دعمه المتواصل للشركة وتوجيهاته, مؤكدًا أن الشركة تعمل على مساندة التنمية العمرانية والبنى التحتية والمشاريع التنموية للمساهمة في التنمية المستدامة المتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.