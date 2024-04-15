أمير منطقة تبوك يستقبل معالي وزير الحج والعمرة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه اليوم , معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

واطلع سموه خلال اللقاء على خطط وأعمال وزارة الحج والعمرة في المنافذ الحدودية بالمنطقة والمواقع والمحطات التي يمر بها ضيوف الرحمن، وأبرز التطورات لرحلة وتجربة الحجاج والمعتمرين، وعن منظومة الخدمات المقدمة لهم وفق أعلى المعايير بما يترجم تطلعات القيادة الرشيدة لتهيئة الأجواء للتيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم في أجواء مفعمة بالهدوء والسكينة والطمأنينة.

كما اطلع أمير تبوك ، على منظومة العمل التشاركي بين برنامج خدمة ضيوف الرحمن وإمارة المنطقة وكافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتقديم أفضل درجات الرعاية والعناية والتيسير على ضيوف الرحمن من دخولهم عبر منافذ المملكة وأدائهم فريضة الحج بكل يسر وسهولة وحتى عودتهم إلى بلادهم سالمين مطمئنين.

ونوه الأمير فهد بن سلطان بما يحظى به قطاع الحج والعمرة من دعم واهتمام كبيرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مؤكدا سموه أن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعا في المملكة.

كما أشاد بالجهود والإمكانيات التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة المعتمرين والمصلين والزائرين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، خلال شهر رمضان المبارك كذلك التنظيم والدقة العالية التي سهلت للمعتمرين والزائرين أدائهم لمناسكهم بطمأنينة ويسـر، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن , متمنيا لمعالي وزير الحج والعمرة التوفيق في زيارته للمنطقة.

فيما عبر الدكتور توفيق الربيعة عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه الكبير لكافة أعمال الوزارة ومتابعته الدائمة لجهودها ضمن حرصه المستمر على توفير أعلى معايير الراحة في استقبال الحجاج والزائرين، مشيرًا إلى أن هذا الدعم انعكس بشكل كبير على تسهيل خدمة الحجاج والزوار.