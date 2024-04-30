أمير منطقة تبوك يطلع على الاستراتيجية الوطنية للشباب

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة،خالد بن عبدالله البكر، يرافقه عدد من أعضاء البرنامج.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرحٍ موجز عن برنامج جودة الحياة ومبادراته ومستهدفاته في مختلف قطاعات جودة الحياة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للشباب، والتي تهدف إلى تطوير وتأهيل الشباب واستثمار شغفهم واحتضان قدراتهم في مختلف المجالات تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار سموه إلى ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من دعم غير محدود لتحسين جودة الحياة في المملكة وكذلك الاهتمام بشريحة الشباب والشابات في مختلف المناطق، والدور الكبير المناط بهم لتحقيق التنمية والازدهار في المملكة، مثمناً الدور الهام الذي حققته برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الحياة عبر برامج ومبادرات متكاملة أسهمت في دعم الشباب وتنويع الخيارات أمامهم لتعزيز حيوية المجتمع وتحقيق ازدهاره خلال الأعوام الثمان الماضية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.مؤكداً سموه على دعم جميع أعمال البرنامج من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم.

ومن جانبه أعرب البكر عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وعلى دعمه ومتابعته لكافة برامج جودة الحياة بالمنطقة .