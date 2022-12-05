أمير منطقة تبوك يعلن عن إنشاء وحدة للتطوع بإمارة المنطقة

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أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك خلال رعاية سموه اليوم لحفل تكريم الجهات الحكومية والخيرية والفرق التطوعية بالمنطقة،بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي ؛” عن إنشاء وحدة للتطوع بإمارة المنطقة ، قائلاً سموه في كلمة له بهذه المناسبة ؛” هذا يومُ مبارك من أيام السنة، وهو يوم ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في العالم أجمع كيومُ عالمي للتطوع، ونحن في المملكة العربية السعودية أولى بأن يكون هذا اليوم مميز، لأن ديننا الحنيف يحثنا على هذا، وتقاليدنا التي نشأنا عليها وأكتسبناها من الآباء والأجداد تحث على العمل التطوعي.

وأضاف سموه : لقد برز – والله الحمد – في السنوات الأخيرة نشاط ملحوظ ومبارك للعمل التطوعي في جميع مناطقنا ولاسيما تبوك، ممايجعلنا نتفآئل بأن يكون المستقبل أفضل، وبهذه المناسبة يسرنا في إمارة تبوك أن نعلن عن إنشاء وحدة خاصة في الإمارة للتطوع، وبإذن الله تكون سنداً لكل من يريد أن يعمل في العمل التطوعي من أبناء وبنات المنطقة، وتعينه على هذا الشيء وتوجهه التوجيه الصحيح، ولدينا في منطقة تبوك نماذج مشرفة في العمل التطوعي، مشيراً سموه إلى أن من ينظر إلى قيادته وشعبه يعرف بأن كل هذه النماذج تحث الناس على الإستمرار والتوسع في العمل التطوعي، والأمر المهم في العمل التطوعي أنه يجذب المجتمع إلى بعض ويوثق الصلة بين المجتمع الواحد، ولايوجد هناك أحد ليس بحاجة لمساعدة من أحد، وجميعنا بحاجة للآخر، ولهذا السبب يجب أن نحث على هذا العمل ونتعاون جميعا على أن نكون رواداً في العمل التطوعي، سائلا سموه الله في ختام كلمته أن يعز هذه البلاد وأن يحفظ الجميع.

وكان الحفل الذي أقيم بديوان إمارة تبوك اليوم قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي كلمة بهذه المناسبة حمد الله في مستهلها وأثنى عليه، ثم على ماتقوم به القيادة الرشيدة – أيدها الله – من دعم لامحدود للتطوع والمتطوعين , وعلى مايحظى به العمل التطوعي من متابعة حثيثة وأهتمام عال من قبل سمو أمير منطقة تبوك, مستعرضاً إحصائية التطوع التي بلغ عدد المتطوعين فيها خلال العام الجاري 2022م, أكثر من ( ٢٤٨٨٧) بواقع فرص تطوعية تجاوزت الـ ( 3998 ), وساعات تطوعية بلغت ( 1040943 ) ساعة تطوعية , فيما بلغ عدد الفرق التطوعية بالمنطقة أكثر من ( 87 ) فريقاً تطوعي , معلناً بهذه المناسبة عن إطلاق (34 ) مبادرة تطوعية بمنطقة تبوك.

بعد ذلك شاهد الجميع فلماً وثائقياً عن الأعمال التطوعية والمتطوعين بالمنطقة بعنوان ” عطاء وطن ” .

وفي ختام الحفل قام سمو أمير منطقة تبوك بتكريم الجهات الحكومية والخيرية والفرق التطوعية بالمنطقة، سائلاً الله لهم دوام التوفيق والنجاح.