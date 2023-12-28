أمير منطقة تبوك يقيم حفل استقبال احتفاءً بسمو نائبه

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أقام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أمس، حفل استقبال ترحيباً بصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير المنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة تبوك، بصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، داعياً الله العلي القدير لسموه التوفيق والسداد بما كُلف به من مسؤولية عظيمة تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على خدمة المواطنين والمقيمين.

وأضاف سموه أن الدور الهام لإمارات المناطق هو التنمية وتلمس احتياجات المواطنين والعمل على خدمتهم في مناطق المملكة كافة, مشيراً إلى النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر، سائلاً المولى -سبحانه- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله – .

من جهته رفع سمو نائب أمير منطقة تبوك الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية بتشريفه بالعمل في خدمة هذه المنطقة العزيزة على قلوب الجميع، وتعيينه نائباً لأمير منطقة تبوك قائلاً سموه: “إنه لشرف لي أن أعمل تحت إدارة سموكم الحكيمة ووفق توجيهاتكم -حفظكم الله- ، وأن أكون عوناً لكم لتعزيز كافة مجالات التنمية والتطوير بالمنطقة، والعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-“.

وفي الختام ثمّن نائب أمير منطقة تبوك لسمو الأمير فهد بن سلطان وأهالي المنطقة حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وطيب مشاعرهم، سائلاً الله عز وجل أن يكون خير عون لسمو أمير منطقة تبوك في خدمة الدين ثم المليك والوطن.