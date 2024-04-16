أمير منطقة تبوك ينوه بالجهود والإمكانيات التي سخرتها القيادة الحكيمة لخدمة ضيوف الرحمن

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مساء أمس في اللقاء الأسبوعي، رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وذلك بالقصر الحكومي بمدينة تبوك.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع، منوهاً بالجهود والإمكانيات التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لخدمة المعتمرين والمصلين والزائرين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والتي شهدت توافد أعداد مليونية، خلال شهر رمضان المبارك وسط منظومة متكاملة من الخدمات وبتنظيم دقيق وتنسيق متكامل بين كافة الجهات المشاركة، والتي سهلت للمعتمرين والزائرين أدائهم لمناسكهم بطمأنينة ويسر، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .

كما تناول سموه في حديثه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة –أيدها الله – .

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.