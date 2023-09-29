أمير منطقة جازان يتفقد محافظة العارضة ويلتقي الأهالي

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قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء أمس ، بجولة تفقدية لمحافظة العارضة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة.

ووقف سمو أمير المنطقة خلال الجولة على عدد من المشروعات التنموية والخدمية والمواقع السياحية والمرافق الخدمية بالمحافظة.

كما التقى سمو أمير جازان خلال الجولة مشائخ وأهالي المحافظة والمراكز التابعة لها ، وذلك بالمركز الحضاري بالمحافظة.

وأكد سموه في مستهل اللقاء على ما شهدته وتشهده المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية تنفذ في مختلف المجالات، راجياً من الله تعالى أن تحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة المواطن والمقيم بالمحافظة ، وذلك ضمن المشروعات التي تنفذ بمختلف محافظات المنطقة وغيرها من المناطق إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة .

وشدد على عظم الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، والحفاظ على مكتسباته ومقدراته، والتعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول ، لكل ما من شأنه تنفيذ المشروعات التنموية وتذليل كل ما يعترض تنفيذها .

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية .

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، ومحافظ العارضة عبدالله بن محمد الريثي وعدد من المسؤولين.