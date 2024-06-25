أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الأسبوعية لبحث الخدمات الصحية بالمنطقة

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خصص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الجلسة الأسبوعية التي عقدت اليوم، لموضوع الخدمات الصحية ودور الجهات المعنية في رفع مستوى الصحة العامة بالمنطقة، وذلك بقصر سموه بمدينة جيزان.

واستهل سمو أمير المنطقة الجلسة، بالحديث عن أهمية عن موضوع الجلسة الذي يحمل في طياته دلالات ومعاني كثيرة ومهمة لتوضيح العمق الإنساني والأمني وحماية وسلامة المواطن والمقيم.

وأكد سموه أن الأمن وصحة الإنسان هي أساس التنمية مع غيرها من جوانب الحياة الاقتصادية والتنموية والحياتية الأخرى، موجهاً بضرورة تضافر الجهود بين المواطن والمسؤول لبناء الوطن والحفاظ على مسيرة التنمية.

وشدد أمير منطقة جازان على أهمية التعاون من قبل جميع الجهات والمواطنين والمقيمين من خلال تكاتف وتضافر الجهود في رفع مستوى الوعي بأهمية الصحة العامة والحفاظ عليها من قبل الجميع.

وتضمنت الجلسة العديد من المحاور شملت الخدمات الصحية بجازان، حيث استعرض مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي النعمي جهود الدولة -أيدها الله – في مجال الصحة العامة والخدمات الصحية المقدمة عبر توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لجميع أفراد المجتمع عبر منظومتها الصحية العاملة بالمنطقة، فيما تناول أمين منطقة جازان المهندس يحي الغزواني دور الأمانة في الارتقاء بالصحة العامة والجهود التي تبذلها في الإشراف على المطاعم ومحال بيع المواد الغذائية، وقدم مدير عام هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي سعيد آل شافع من خلال المحور الخاص بدور الهيئة في الصحة العامة والجهود التي تقوم بها، عرضاً وافياً عن البرامج التوعوية والجولات الرقابية على جميع القطاعات التجارية الواقعة ضمن نطاق عملها، وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي فالح الشهراني في المحور الأخير من محاور الجلسة جاهزية تجمع جازان الصحي ممثل بجميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات صحية متميزة لتلبي احتياجات أهالي منطقة جازان والمقيمين بها.

كما شهدت الجلسة العديد من المداخلات من الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيال ما تم بحثه خلالها.