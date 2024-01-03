أمير منطقة جازان يدشن البرنامج الدعوي المصاحب لمهرجان شتاء جازان 2024

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، فعاليات البرنامج الدعوي “عقيدتنا إيمان وأمان”, الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2024.

واستمع سموه لشرح مفصل من المدير العام للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة أسامة بن زيد المدخلي, حول البرنامج الدعوي الذي ينفذ على مدى شهر كامل، وما يتضمنه من ندوات علمية ومحاضرات ودورات شرعية وكلمات دعوية وأيام علمية وجولات دعوية موجهة للرجال والنساء بمختلف المحافظات، إضافة للأنشطة الدعوية الموجهة للجاليات.