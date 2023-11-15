أمير منطقة جازان يدشن المرحلة الأولى بمستشفى جازان التخصصي

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل , والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان اليوم ، المرحلة الأولى من مستشفى جازان التخصصي.

وفور وصول سموه قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح مستشفى جازان التخصصي ، وتجول والحضور على أقسامه مستمعاً لشرح عن المرحلة الأولى من المستشفى ، الذي يقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 374249 مترا مربعا ، ويقدم خدماته لما يقارب 1.404.997 مستفيدا، بسعة سريرية إجمالية تبلغ 500 سرير بعد إنجاز كافة أعماله.

إثر ذلك بدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي النعمي كلمة أوضح فيها عدد المشاريع الصحية الانشائية والتطويرية بتكلفة اجمالية تجاوزت المليار ومائتين مليون ريال ، تستهدف تلبية احتياجات المستفيد ، مبيناً أن مستشفى جازان التخصصي يأتي كأحد إسهامات وزارة الصحة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى من المواطنين والمقيمين، وتغطية محافظات ومراكز مختلفة في المنطقة على مستويات متعددة، ليسهم بدوره في تحقيق جودة وكفاءة الخدمات الصحية في المنطقة وتقليل نسب الإحالات للمستشفيات المرجعية من وإلى خارج المنطقة.

وأشار إلى أن الحراك الصحي يمهد لمرحلة أخرى من الفرص والتحديات التي ستعمل عليها صحة جازان من أجل الوصول الى التكامل والترابط في تجويد الخدمات الصحية ، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص من أجل الوصول لتحالف صحي يحقق رضا المستفيد.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور فيلما عن المرحلة الأولى لمستشفى جازان التخصصي التي تشتمل على العيادات الخارجية البالغ عددها 45 عيادة تخصصية، وقسم الأشعة المجهز بأحدث التقنيات الإشعاعية الحديثة التي تساعد في عملية التشخيص، وقسم المختبر الذي يحتوي على أحدث الأجهزة لإجراء مختلف التحاليل المخبرية، وقسم الصيدلية المزود بمختلف الأدوية التي تخدم المرضى المنومين ومرضى العيادات والطوارئ.

إثر ذلك أعلن سمو الأمير محمد بن ناصر تدشين المستشفى التخصصي بجازان ، وكرم القائمين على مشروع مستشفى جازان التخصصي والمشاركة والمتعاونة في تنفيذه.

وأعرب سموه في ختام الحفل عن سعادته بتدشين تخصصي جازان ، رافعا الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من الدعم والرعاية للمواطن والمقيم بالمنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز.

وأكد أهمية افتتاح المستشفى التخصصي بجازان وما سيقدمه من خدمات للمواطنين تضمن لهم تقديم العلاج الطبي المناسب ويخفف عنهم معانة السفر لتلقي العلاج في المستشفيات التخصصية في كل من الرياض وجدة , مبينا سموه أن المشروع يعد واحدًا من المشروعات التنموية العملاقة التي شهدتها المنطقة ومنها مشروعات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومصفاة جازان وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى التي تنفذها الحكومة الرشيدة وفق الخطط والبرامج التنموية المعدة لذلك وفق طرق علمية تضمن سرعة إنجاز المشروعات وجودتها ومع التقيد بكفاءة الإنفاق وفق الاحتياج الفعلي لكل مشروع.