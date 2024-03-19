أمير منطقة جازان يدشّن حملة “تراحمنا له أثر”

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة “تراحم”، حملة “تراحمنا له أثر”.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس لجنة “تراحم جازان” المهندس محمد بن يحيى عجيبي، وأعضاء اللجنة.

واستمع سموه إلى شرح من رئيس اللجنة المهندس عجيبي، عن أهداف الحملة التي تسعى إلى دعوة أبناء المنطقة لمساندة اللجنة للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي لأسر السجناء لتغطية الاحتياجات الضرورية في مسار الرعاية الأساسية لهم، والمتجر الإلكتروني الذي أطلقته اللجنة مساعدًا سريعًا لإيصال التبرعات إلى الأهداف الإنسانية المنشودة.

وثمّن العجيبي، دعم ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لأعمال اللجنة بالمنطقة.