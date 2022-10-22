أمير منطقة جازان يرأسُ جلسة مجلس المنطقة ويدشن منصة (شريك) للزواج غدًا الأحد

المناطق_فضة عطيف

يرأسُ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة يوم غد الأحد الموافق 27-3-1444هـ الجلسةَ الافتتاحيةَ لمجلس المنطقة في دورته الرابعة للعام المالي 1443/ 1444هـ.

وأوضحَ أمينُ عام مجلس المنطقة شاهر الجنفاوي، أن المجلسَ سيناقش في دورته الرابعة (108) تقارير لجان مجلس المنطقة الختامية، كما سيتم استعراض ومناقشة تحديث بيانات الميز التنافسية، واستعراض الإجراءات المتخذة حيال القراراتِ والتوصياتِ التي أصدرها المجلس خلال دوراته السابقة، كما سيطلع المجلس على عرض لجنة شؤون الأسرة لمبادرة منصة شريك للزواج.

كما يدشن سموه منصة ( شريك) للزواج، ويرعى توقيع إتفاقية الشراكة بين لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة وجمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا “تماسك”.

ويكرم سموه – يحفظه الله – أعضاء مجلس المنطقة من الأهالي المنتهية فترتهم في الدورة السابقة وذلك نظير جهودهم خلال أعمال المجلس ومساهمتهم في تطوير كافة المجالات التنموية بالمنطقة ، وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله – وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ، لمًا فيه خدمة الوطن والمواطن.