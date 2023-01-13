أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح مهرجان ” شتاء جازان 23″

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة و صاحبة السمو الأميرة هند بنت عبدالرحمن، مساء أمس الخميس، حفل افتتاح مهرجان ” شتاء جازان 23 “، الذي يُقام هذا العام تحت شعار ” أجمل وأدفا “، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى أمين منطقة جازان المشرف العام على المهرجان المهندس يحيى بن جابر الغزواني كلمة، سطر خلالها قصة المهرجان في منطقة جازان، مبينا أن المنطقة متحفزة دائمًا لاستثمار إمكاناتها لصناعة سياحة متطورة تلبي احتياجات وتطلعات فئات المجتمع من الأهالي والزوار كافة، وذلك من خلال جهود أبناء وبنات جازان.

وأشار إلى أن البرامج والفعاليات خلال المهرجان، ستشمل فعاليات ترفيهية و ثقافية وشعبية ، ومعرضا الكتاب ، ومعرض حفنن ، وفعاليات الأشخاص ذوي الإعاقة ، وليالي المحافظات، والملتقي التاريخي ، وملتقي منار الإعلامي ، وليالي المهرجان بقرية جازان التراثية من خلال الليالي التراثية التي تشارك فيها محافظات منطقة جازان لتقديم موروثاتها, بالإضافة إلى البرامج الثقافية والشعبية والفنية بالقلعة الدوسرية والشارع الثقافي ، إضافة للمسابقات الرياضية في الكرة الشاطئية ، وكرة القدم النسائية ، ودوري المحافظات لكرة القدم ، ودوري الشطرنج ، وبطولة الضومنة ، و رياضة الهايكنج ، فضلاً عن البرامج الثقافية والشعبية والفنية بالقلعة الدوسرية والشارع الثقافي ، إلى جانب فعاليات وسط البلد ، وغيرها من الفعاليات التي ستشهدها معظم محافظات المنطقة.

عقب ذلك أعلن سمو أمير منطقة جازان تدشين فعاليات شتاء جازان 23 أجمل وأدفأ، التي تستمر لمدة شهرين بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية.

إثر ذلك توالت فقرات الحفل التي شملت أغنية الشتاء ” للفرح نرسم دروب ” ، ومسرحية موسيقية غنائية بعنوان ” أجمل وأدفأ “، فيما أنارت الألعاب النارية سماء الاحتفال ابتهاجًا بتدشين مهرجان شتاء جازان.

بعد ذلك دشن سموه الملتقى الإعلامي الذي تنظمه جمعية منار للإعلام بالتعاون مع إمارة منطقة جازان والعديد من الجهات الحكومية والخاصة، ويتضمن جلسات عمل متخصصة ، لتطوير الممارسات الإعلامية في المنطقة، فضلًا عن لقاء الخبرات مع عدد من الإعلاميين.

وافتتح سموه معرض الكتاب وتجول في أروقة المعرض الذي تشارك فيه 44 دارا للنشر محلية وعربية، ويضم 66 جناح يعرض أحدث الإصدارات الأدبية والمعرفية والعلمية، الساعية لتقديم المحتوى الثقافي الثري لجميع فئات المجتمع.

كما افتتح سموه معرض ” فنن ” الذي يحتضن أعمال الموهوبين والموهوبات في مجالات الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي والنحت ، دعمًا لإسهاماتهم الفنية والتعريف بها أمام الجمهور، فضلًا عن تقديم برامج فنية وورش عمل تدريبية مصاحبة.

وأعرب الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في ختام الحفل عن سعادته بتدشين فعاليات مهرجان شتاء جازان, والتطور الذي شهده كرنفال جازان في عامه الحالي , مشددا سموه على أهمية المهرجان في التعريف بما تزخر به المنطقة من مقومات سياحية واستثمارية واقتصادية وتراثية وأدبية وفنية.

وأشاد سمو أمير جازان بما حضيت وتحضى به منطقة جازان من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وما شهدته من مشروعات تنموية خلال السنوات الماضية , منوهاً بجهود اللجان العاملة بالمهرجان , راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

حضر الحفل معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وعدد من وكلاء إمارات المناطق للتنمية الذين يزورون المنطقة، وجموع من أهالي وزوار جازان.