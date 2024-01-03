أمير منطقة جازان يرعى غداً انطلاق شتاء جازان 2024

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، غداً، انطلاق شتاء جازان 2024 “جازان أجمل وأدفا”، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.

وأوضح أمين المنطقة المشرف العام على المهرجان يحيى الغزواني، أن المهرجان سينفذ في عامه الحالي من خلال أكثر من ” 60 ” فعالية ستشهدها مدينة جيزان وعدد من محافظات المنطقة خلال الشتاء، وستكون متنوعة وشاملة وتراعي مختلف فئات وأفراد المجتمع، لافتاً النظر إلى أن هناك فعاليات للشباب وفعاليات مخصصة للأسرة والطفل وفعاليات ستقام في العديد من المحافظات، ستلبي احتياجات سكان وزوار المنطقة، منها مهرجان البن الدولي والملتقى الشعري بجزر فرسان وفعالية شاطئ الشقيق وشاطئ السهي وشاطئ القوز وكورنيش بيش وتخييم حنباص؛ مؤكداً جاهزية الجهات المعنية التي أكملت جميع الاستعدادات لاستقبال الزوار، ووضعت كل الترتيبات لانطلاق شتاء جازان في نسخته لهذا العام.