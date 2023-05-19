أمير منطقة جازان يزور عدداً من مشايخ محافظة صبيا

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قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الليلة الماضية ، بزيارة عدد من مشايخ محافظة صبيا، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي قام بها سموه لمحافظتي صبيا ، وبيش التي تأتي في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة.

وشملت الزيارة شيخ شمل قبائل الطمحة الشيخ محمد بن إبراهيم قصادي بقرية الغراء ، وعضو مجلس المنطقة الشيخ ناصر بن عبده مريع بمحافظة صبيا ، وشيخ شمل قبائل المخلاف الشيخ العابد بن الزاهد النعمي بقرية المحلة.

وبحث سمو أمير المنطقة مع المشايخ والأهالي ، احتياجات الأحياء والقرى التي شملتها الزيارات من الخدمات والمشروعات التنموية التي يحتاج إليها المواطن ، مؤكداً سموه حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على تلمس احتياجات المواطن والالتقاء بالمشايخ والأهالي والعمل على توفيرها وفق الخطط والبرامج المعدة لها من قبل مختلف الجهات الخدمية بالمنطقة.

وأعرب المشايخ والأهالي عن سعادتهم بزيارة سمو أمير المنطقة التي تأتي تجسيداً لمدى التلاحم والترابط بين القيادة الحكيمة وأبناء الوطن.

حضر الزيارات وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومحافظ صبيا الدكتور سلطان بن منيخر وعدد من المسؤولين بالمحافظة.