أمير منطقة جازان يزور فعالية “قرية التأسيس”

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قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة فعالية “قرية التأسيس” المقامة في ساحة القرية التراثية على كورنيش مدينة جيزان الجنوبي.

واطلع سموه على الفعاليات المتنوعة والأركان التفاعلية، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن الغالي، مثنياً على ما تقدمه وزارة الثقافة من فعاليات مميزة وراقية تتناسب مع هذه المناسبة الوطنية يوم التأسيس، ومن محتوى ثقافي متنوع يشمل أهم الجوانب التاريخية ويسهم في تعريف الزوار بأهمية تاريخ بلادهم قبل ثلاثة قرون والذي يحمل في طياته الكثير من الصفحات المضيئة والقصص الملهمة.

رافق سموه خلال الزيارة أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني.