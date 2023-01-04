أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم ، الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور فهد القرشي.

واطلع سموه خلال الاستقبال، على الخطط المستقبلية للهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية, والمراحل المنجزة التي تحت التنفيذ وآلية العمل بالمدينة والمشروعات والبنى التحتية وما تمتاز به مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من ميزات اقتصادية واستثمارية نسبية في عدد من المجالات، وما تحظى به مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من دعم ورعاية واهتمام من القيادة الحكيمة ومتابعة مباشرة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه.

كما اطلع على خطة الهيئة وشركائها ضمن فعاليات شتاء جازان 2023 وما تتضمنه من برامج وفعاليات متعدده.

ونوه سموه بالجهود التي يبذلها القائمون على المدينة والشركات العاملة بها، راجياً العون والتوفيق لهم من الله تعالى لتقديم كل ما فيه الخير والفائدة وخدمة الصالح العام.

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله الصقر ومحافظ بيش الدكتور تريحيب آل حفيظ.