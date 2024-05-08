أمير منطقة جازان يستقبل رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم والرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين بن يحيى الفاضلي.

وثمّن سموه جهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تطوير المدن الصناعية ومنها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تدعم اقتصاد وتنمية المنطقة من خلال المشروعات النوعية والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 .

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح موجز حول العقود الرأسمالية والاتفاقيات الاستثمارية التي وقعتها الهيئة مؤخرًا، وبلغت تكلفتها أكثر من ملياري ريال، إضافة إلى تسليم رخصة البناء لشركة القهوة السعودية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

كما استمع الأمير محمد بن ناصر لشرح حول إعادة تشغيل مصنع “صلب ستيل”، ليعود للعمل بقدرته التشغيلية الكاملة.

وفي ختام الاستقبال، اطلع سموه على مخرجات أكاديمية الهيئة الملكية بجازان، التي من أهمها توطين الوظائف بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بالكفاءات السعودية، وتخريج 1000 موظف بنهاية العام الحالي 2024م.