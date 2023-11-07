أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام هيئة تطوير المناطق الجبلية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الهيئة بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد, وعدد من منسوبي الهيئة.

واستمع سموه لشرح عن دور الهيئة في دراسة أصناف البن المحلي ونجاحها في اكتشاف سلالات واعدة متفردة في خصائصها المظهرية والكيميائية وتسجيلها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في إنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ المملكة.

وأكد أمير منطقة جازان, أهمية التعاون والجهود التي يبذلها الجميع لتعزيز الرصيد الوطني من الملكية الفكرية المحمية بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعد أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم الكبير من القيادة الحكيمة.