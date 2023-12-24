أمير منطقة جازان يستقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام آل الشيخ والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليًا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الأعمال والخدمات التي تقدمها هيئة حقوق الإنسان بمختلف مناطق المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان، انفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – وما توليه من عناية بالغة بحقوق الإنسان ورعاية مصالح المواطن والمقيم، انطلاقًا من تعاليم الشريعة الإسلامية التي حفظت حقوق الإنسان بجميع أشكالها.