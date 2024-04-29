أمير منطقة جازان يستقبل وكيل “وزارة البيئة” للزراعة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء رحَّب سموه بالمهندس العيادة ووفد الوزارة، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة، ثم شاهد سموّه عرضاً مرئياً عن النتائج الأولية لمشروع “دراسة الوضع العام للحيازات الزراعية في منطقة جازان”، الذي تنفذه الوزارة وجامعة الملك سعود (معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية).

ونوَّه سمو الأمير محمد بن ناصر بما يمثله المشروع من أهمية بالغة في حصر الأنشطة الزراعية والحيوانية في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة جازان، وبناء قواعد بيانات جيومكانية، وتنفيذ أعمال المسح الميداني للأنشطة الزراعية والحيوانية، للوصول إلى التنمية المستدامة في القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم وتعزيز الاستثمارات الزراعية المتنوعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.