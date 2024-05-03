أمير منطقة جازان يشارك أهالي فرسان “صيد سمك الحريد”

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شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، أهالي محافظة جزر فرسان، فعاليات صيد سمك الحريد المقامة ضمن المهرجان السنوي الـ ٢٠ لصيد الحريد في خليج الحصيص.

وعقب وصول سموه المقر المعد للصيد أعطى إشارة البدء للمشاركين في صيد سمك الحريد, حيث انطلق المتسابقون تجاه الممر المائي بالخليج الذي يمر به الحريد كل عام، بعد أن تم وضع بعض الأشجار من شجر “الكسب”, إضافة إلى الحواجز التي يضعها الصيادون لمنع عبور السمك لذلك الممر الضحل لتبدأ بعد ذلك عمليات الصيد من قبل المتسابقين في محاولة للحصول على أكبر قدر من تلك الأسماك في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين.

وفي ختام الفعاليات أعلن الأمير محمد بن ناصر، نجاح المهرجان, معرباً عن سعادته بزيارة المحافظة ومشاركة أهالي فرسان احتفالاتهم بمهرجان الحريد للعام الحالي.

حضر فعاليات صيد سمك الحريد، وكيل إمارة المنطقة المكلف الدكتور عيسى بن يحيى البناوي، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن هادي الشمراني ، ومحافظ فرسان عبدالله بن محمد ظافري، وعدد من المسؤولين وأهالي المحافظة.