أمير منطقة جازان يطلع على إنجازات وخدمات منصة “جود الإسكان”

المناطق_واس

أطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، على الخدمات التي تقدمها منصة “جود الإسكان” إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن).

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم ، أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني ، ومدير التواصل المؤسسي بمؤسسة (سكن) فهد العنزي ، مستمعًا سموه لشرح مفصل حول مبادرة جود الإسكان وقصة نجاح المبادرة التي أسهمت في توفير أكثر من 19 ألف وحدة سكنية للمستفيدين في كافة مناطق المملكة.

ونوه سمو الأمير محمد بن ناصر بما يجده المواطن والمقيم بالمنطقة وجميع مناطق المملكة من دعم ورعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة ، وتوجيهاتها الدائمة بتقديم جميع الاحتياجات والخدمات التنموية التي تلامس حياة المواطن لينعم بالراحة والرفاهية ، مثمناً ما تقوم بها منصة “جود الإسكان” من أعمال خيرة تعد أحدى ثمار التكامل بين الدولة ومؤسسات المجتمع لخدمة الأسر المستفيدة من برامج الإسكان التنموي.