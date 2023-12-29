أمير منطقة جازان يطلع على الفرص البلدية الاستثمارية بمحافظة ضمد

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على الفرص البلدية الاستثمارية المتاحة بمحافظة ضمد.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه لمحافظة ضمد، التي دشّن خلالها انطلاق فعاليات مهرجان “عذق” الرابع للذرة الرفيعة والنباتات العطرية، وذلك بالحديقة العامة بالمحافظة، حيث استمع سموه والحضور لشرح من رئيس بلدية محافظة ضمد المهندس عبدالمجيد مذكور عن الفرص الاستثمارية التي طرحتها أمانة المنطقة ممثلة ببلدية ضمد لإنشاء وتشغيل وصيانة مول تجاري بمدينة ضمد بمساحة 29894م 2، وإنشاء وتشغيل وصيانه موقع بوليفارد بمساحة 13508 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة شاليهات مطل النتر لوكنق بمساحة 20000 م2، وتشغيل وصيانة حديقة ضمد لايف بمساحة 110544 م2، وتشغيل وصيانة متنزه الشقيري بارك بمساحة 67702 م2، وتشغيل وصيانة حديقة السليل العامة بمحافظة ضمد بمساحة 15326م2، وتشغيل وصيانة الملاعب الرياضية بالحديقة الشبابية بمساحة 1005م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع محال تجارية مخطط الإسكان رقم م 7 بمساحة 1501 م2.

وتضمنت الفرص الاستثمارية إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع محال تجارية مخطط الإسكان رقم م 9 بمساحة 1501 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع محال تجارية مخطط الإسكان رقم م 13 بمساحة 929.96 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع محال تجارية مخطط الإسكان رقم م 15 بمساحة 929.96 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى مطل الوادي الشرقي بضمد بمساحة 1745م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى مطل الوادي الغربي بضمد بمساحة 1355.12م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة شاليهات بمساحة 9923 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة قصر أفراح بمساحة 10100 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة شقق مفروشة بمساحة 8957 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مركز طبي بمساحة 8796 م2.

كما اطلع سمو أمير جازان على الفرص الاستثمارية المطروحة بالمحافظة والقرى التابعة لها في مجالات تشغيل وصيانة الملاعب الرياضية بالحديقة الشبابية بمساحة 1005 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع رياضي بمساحة 11693 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة سوق مركزي بمساحة 15963 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة لوحة إعلانية من نوع شاشة ميجا بمساحة 16م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإقامة وتركيب لوحات الدعاية والإعلان يوني بول ميقا موبي بمساحة 192م.

حضر الجولة وكيل إمارِ منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصَّقر ، وأمين منطقة جازان يحي الغزواني وعدد من المسؤولين.