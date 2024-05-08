أمير منطقة جازان يقلّد اللواء الحواس رتبته الجديدة

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قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه اليوم، مدير جوازات المنطقة اللواء إسماعيل بن إبراهيم الحواس رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء الحواس بهذه المناسبة، مُتمنيًا له المزيد من التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

من جهته، عبر اللواء الحواس عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، على هذه الثقة الكريمة ، مثمنًا لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه الشكر والتقدير على دعم سموهما ومتابعتهما لجميع القطاعات الأمنية بالمنطقة، سائلًا الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا.