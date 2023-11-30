أمير منطقة جازان يلتقي رئيسَ اتحاد الغرف السعودية وضيوف منتدى جازان ٢٠٢٣

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، رئيسَ اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي ورؤساء مجالس إدارات الغرف السعودية.

وجرى خلال اللقاء الذي عُقد على هامش منتدى جازان للاستثمار 2023م ، بحث مشاركة الغرف السعودية في المنتدى، وجملة من الإستراتيجيات والمبادرات المشتركة للاتحاد والغرف التجارية في المنطقة، لتنمية الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات التجارية، وخدمة المستثمرين، وتنمية الأعمال والأنشطة التجارية.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر ورئيس إدارة غرفة جازان أحمد أبو هادي وأمين عام الغرفة الدكتور ماجد الجوهري.