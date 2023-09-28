أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة أبو عريش

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم بمشايخ وأهالي محافظة أبو عريش، وذلك بقاعة ترف للاحتفالات بالمحافظة .

ونوه سموه في مستهل اللقاء بفعاليات مهرجان الفل والنباتات العطرية ، وما شهدته المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية تنفذ في مختلف المجالات، راجياً من الله تعالى أن تحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة المواطن والمقيم بالمحافظة ، وذلك ضمن المشروعات التي تنفذ بمختلف محافظات المنطقة وغيرها من المناطق إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة .

وشدد سموه على عظم الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، والحفاظ على مكتسباته ومقدراته ، والتعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول ، لكل ما من شأنه تنفيذ المشروعات التنموية وتذليل كل ما يعترض تنفيذها .

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية .

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، ومحافظ أبو عريش شاهر بن شهاب الجفناوي وعدد من المسؤولين.