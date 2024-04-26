أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بما تحقق من إنجازات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 خلال 8 أعوام

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – نظير المستهدفات التي تحققت للرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الـ 8 الماضية.

وأكد سموه أن رؤية المملكة 2030 تسير منذ انطلاقتها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ودعم وإشراف مباشر من عرّاب الرؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لتحقيق مستهدفاتها لرسم مستقبل مزدهر ومشرق من خلال ركائزها ومحاورها نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

ونوه بالنتائج التي كشف عنها التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، التي تضمنت التأكيد على أن الرؤية تسير على المسار الصحيح، حيث قدرت مؤشرات الأداء الرئيسة لعام 2023 بـ243 مؤشرًا، حقق 81% من مؤشرات الأداء للمستوى الثالث مستهدفاتها، فيما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لـعامي 2024/ 2025، وهو ما يؤكد الاهتمام والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة – ادامها الله – ، بكل ما يحقق مستهدفات الرؤية الطموحة لبناء مستقبل الأجيال في وطننا العزيز وتحسين جودة الحياة، في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت سموه بما شهدته وتشهده المنطقة من مشروعات تنموية واسترتيجيةً المنفذة والتي تحت التنفيذ ومنها مدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية ومينائها الدولي ومدينة جازان الاقتصادية الخاصة، والطريق الدولي “جازان جدة” واطلاق المكتب الاستراتيجي بمنطقة جازان وغيرها من المشروعات السياحية والاقتصادية والثقافية التي تأتي ضمن مشروعات ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ودعا سمو أمير منطقة جازان، الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ضل قيادته الرشيدة.