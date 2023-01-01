أمير منطقة حائل: والله العظيم لم أتعامل مع ابن الوطن إلا وكان متميزا.. فيديو

أكد صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز،أمير منطقة حائل، أننا نتطلع لبرامج خصخصة التعليم العالي، وجامعة حائل لديها قدرة لتكوين مدينة تعليمية كبيرة، مُشيرًا أنه لا يقرأ الأعداد بقدر قراءة الكفاءة.

وقال صاحب السمو الملكي، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الراصد: “والله العظيم لم أتعامل مع ابن هذا الوطن إلا ووجدته في موقع متميز وهذا كلام بتجرد، فقط علمه كيف وأين ومتى، ارسم له الطريق وسيضف وسيتألق بشكل كبير”.

وفي سياق متصل، أضاف: “عن تطوير حائل، فهذا الأمر لدى الوزارة وأنا من خلال عملي أوجه الشكر إلى معالي الوزير، حيث صرح، أن منطقة حائل، ومطار حائل سيكون من ضمن اهتماماته ونحن كذلك بخلاف المراسلات أتوقع من الوزير أنه سيستمر في الأهتمام”.

وأشار: “أنا بالنسبة لي لا أقرأ الأعداد بقدر ما أقرأ الكفاءات فهناك في بعض الشركات لاداعي لذكر اسمها قد يكون المخترع واحد في العالم، ولكن الكثير من البشر استغلوا عمله وحققوا من خلفه ملايين”.

فيديو | أمير منطقة حائل عبد العزيز بن سعد: والله العظيم لم أتعامل مع ابن الوطن إلا وكان متميزا "فقط أعطه شبرا من الأرض"#الراصد pic.twitter.com/OgBPJvAshT — الراصد (@alraasd) January 1, 2023

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