أمير منطقة حائل يتسلم تقريري أعمال فرع الهيئة العامة لعقارات ‏الدولة بالمنطقة ‏والتقرير السنوي العام لأعمال الهيئة ‏

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، تقرير أعمال فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة والتقرير السنوي العام لأعمال الهيئة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم ، مدير فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور عبدالعزيز بن سيار الشمري.
ونوه سموه خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة لأعمال الهيئة ، مؤكدًا أهمية دور فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة لحماية وزيادة كفاءة وتطوير الإنتاجية ورفع جودة عقارات الدولة ووضع مواصفات ومقاييس موحدة لإدارة المرافق الحكومية بالمنطقة وفق أفضل السبل لتحقيق التطلعات التنموية المستدامة التي تعزز منظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030.
واستمع سموه إلى شرح عن إستراتيجية الهيئة نحو حماية عقارات الدولة، ودورها التنموي والاقتصادي، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق، إضافة إلى خطط وأعمال لجان النظر في طلبات تملك العقارات في ضوء القواعد المنظمة لذلك ، مشيرًا إلى ما يحظى به الفرع من دعم وتوجيه سموه للقيام بواجبه على الوجه الأمثل.