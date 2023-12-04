أمير منطقة حائل يتسلم تقريري أعمال فرع الهيئة العامة لعقارات ‏الدولة بالمنطقة ‏والتقرير السنوي العام لأعمال الهيئة ‏

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل ، تقرير أعمال فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة ‏والتقرير السنوي العام لأعمال الهيئة.‏

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم ، مدير فرع الهيئة بالمنطقة ‏الدكتور عبدالعزيز بن سيار الشمري.‏

ونوه سموه خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة لأعمال الهيئة ، مؤكدًا ‏أهمية دور فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة لحماية وزيادة كفاءة ‏وتطوير الإنتاجية ورفع جودة عقارات الدولة ووضع مواصفات ومقاييس ‏موحدة لإدارة المرافق الحكومية بالمنطقة وفق أفضل السبل لتحقيق ‏التطلعات التنموية المستدامة التي تعزز منظومة العمل الحكومي وفق رؤية ‏المملكة 2030.‏

واستمع سموه إلى شرح عن إستراتيجية الهيئة نحو حماية عقارات الدولة، ‏ودورها التنموي والاقتصادي، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق، إضافة إلى ‏خطط وأعمال لجان النظر في طلبات تملك العقارات في ضوء القواعد ‏المنظمة لذلك ، مشيرًا إلى ما يحظى به الفرع من دعم وتوجيه سموه ‏للقيام بواجبه على الوجه الأمثل.‏